Leclerc overtuigend naar poleposition in thuisgrandprix, zesde tijd voor Verstappen

Het wordt voor de Nederlander, die dus vanaf de zesde plek start, een lastige opgave voor de tweede keer in zijn carrière in de Grand Prix van Monaco te zegevieren. Inhalen is op het krappe stratencircuit namelijk haast onmogelijk.

Pérez sneuvelt al vroeg

In de eerste kwalificatiesessie sneuvelden al grote namen. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez en Fernando Alonso hadden moeite met het bochtige stratencircuit en waren niet snel genoeg voor een plek in de top vijftien.

Het is niet de eerste keer dat Pérez problemen heeft in Monaco. Vorig jaar knalde de Mexicaan in de muur en zat de kwalificatie voor hem er ook na één sessie al op.

Waarschuwing voor Verstappen

In de derde vrije training, die eerder op zaterdag werd verreden, moest Verstappen ook al zijn meerdere erkennen in Leclerc. De drievoudig wereldkampioen moest zich na de training zelfs bij de wedstrijdleiding melden, omdat hij opzettelijk te traag had gereden. Hij kreeg daarvoor een waarschuwing.

Hij was in de vrije training nog niet helemaal tevreden met zijn bolide. Hij verloor met name in de tweede en derde sector veel tijd. Verstappen had op vrijdag al veel last van een stuiterende Red Bull, en het lek leek de ochtend erna nog niet helemaal boven, maar een snelle allerlaatste trainingsronde gaf hem weer hoop.