Verpleegkundige start tuchtzaak tegen GGZ om schenden beroepsgeheim

'Gesprekken verkeerd begrepen'

Ruim een jaar geleden werd de man uit Drenthe opgepakt. Hij werkte tijdens de coronapandemie als longverpleegkundige. Hij kwam bij justitie in beeld toen het ziekenhuis een brief doorspeelde van GGZ Drenthe, waar de man in behandeling was. In de brief ging het volgens het OM onder meer over gesprekken die de verdachte met diverse hulpverleners had gevoerd.

Daarin zei hij meerdere malen dat hij "het leven van een twintigtal patiënten voortijdig had beëindigd". Hij zou zonder overleg extra morfine hebben toegediend of de zuurstof hebben afgesloten. GGZ Drenthe vatte dit zo ernstig op dat de instelling bij hoge uitzondering besloot het medisch beroepsgeheim te doorbreken en het ziekenhuis in te lichten.

Theodoor werd gearresteerd, zodat de politie hem ook zelf kon ondervragen. Hij zei tegen de politie dat hij verkeerd was begrepen, wat uiteindelijk - samen met het ontbreken van verder bewijs - leidde tot het besluit van het Openbaar Ministerie om hem niet te vervolgen.