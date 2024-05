Nederland sluit WK para-atletiek af met goud voor Van Gansewinkel op 200 meter

Marlène van Gansewinkel heeft zaterdag een gouden medaille veroverd op de slotdag van de WK para-atletiek in het Japanse Kobe. De Nederlandse liep in de finale een wereldrecord op de de 200 meter in de klasse T64 (25,73).

Ze dook 0,29 seconden onder het wereldrecord dat landgenote Kimberly Alkemade eerder deze maand liep.

Op de slotdag van het WK in Japan veroverde Nederland nog drie medailles. Joël de Jong pakte brons op de 100 meter, nadat hij eerder al zilver veroverde bij het verspringen.

Olivier Hendriks liep naar brons op de 400 meter en Lara Baars werd derde bij het kogelstoten.

Jong al huiswaarts

De Nederlandse ploeg hield twee gouden medailles over aan het WK. Eerder won Fleur Jong de 100 meter, met tweehonderdste voorsprong op Van Gansewinkel.

Naast de twee gouden medailles won Nederland dit WK drie keer zilver en drie keer brons. Op de medaillespiegel eindigde Oranje als negentiende, een plek lager dan vorig jaar. Op de WK para-atletiek in Parijs veroverde de ploeg wel een gouden medaille meer dan nu.