Geen vervolging voor man die Baudet in Gent met paraplu op hoofd sloeg

De man die FvD-leider Thierry Baudet vorig jaar oktober met een paraplu op zijn hoofd sloeg bij de universiteit van Gent hoeft niet voor de rechter te verschijnen. Wel krijgt de 33-jarige Oekraïner een waarschuwing en moet hij aan enkele voorwaarden voldoen om vervolging definitief te ontlopen, bevestigt het Parket Oost-Vlaanderen aan de NOS.

Volgens een woordvoerder gelden de voorwaarden voor een bepaalde tijd. Wat ze precies inhouden, kan zij niet zeggen.

Waarom de man nu niet voor de rechter hoeft te verschijnen, hangt volgens de woordvoerder af van verschillende factoren. "Het is niet zo dat we deze zaak als niet ernstig bestempelen. Alles tegen elkaar afgewogen, zoals verklaringen van de verschillende partijen, hebben tot deze beslissing geleid.".

Vrije voeten

Eind oktober bracht Baudet een bezoek aan de UGent op uitnodiging van een studentenvereniging. Bij de ingang werd de politicus hard op zijn hoofd geslagen met een paraplu. De dader werd direct opgepakt en werd de volgende dag vrijgelaten. De Oekraïner had een vaste verblijfplaats in België en was niet eerder bekend bij de politie.

