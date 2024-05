Champions League-finalist Lyon pakt het anders aan: 'Vrouwen zijn geen mini-mannen'

De 32-jarige Giráldez verkast na dit seizoen naar Washington Spirit, de Amerikaanse vrouwenvoetbalclub die Kang in 2021 kocht.

Geldschieter

De Zuid-Koreaanse Kang heeft in korte tijd naam gemaakt in het vrouwenvoetbal. In drie jaar tijd kocht ze drie profclubs. Naast Lyon en Washington Spirit ook London City Lionesses, een club op het tweede niveau in Engeland.

Ze werd rijk dankzij Cognosante, een medisch technologiebedrijf, en heeft nu een nieuwe visie en missie.