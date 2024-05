Ten Hag haalt uit: 'Schandalig wat Ajax Overmars heeft aangedaan en ook zó dom'

'Niet verantwoordelijk onderhandelingen'

Ten Hag praat in het interview ook naar zijn eigen benarde situatie. Zijn ploeg eindigde dit seizoen op een teleurstellende achtste plaats in de Premier League, ondanks enorme investeringen. Vanmiddag om 16.00 uur speelt United in de FA Cup-finale tegen de eeuwige rivaal Manchester City.

"Natuurlijk word ik verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten. Dat is terecht, maar als je jezelf verdiept in alles wat er hier is gebeurd, dan zie je ook dat het een heel complex verhaal is, waar geen enkele trainer iets aan had kunnen doen", verdedigt Ten Hag de matige prestaties.

Ten Hag mocht bij United in twee jaar tijd voor 440 miljoen euro nieuwe spelers halen. De achtste plaats in de Premier League is dan ook een enorme tegenvaller.

"De prijzen die voor spelers zijn betaald, zijn inderdaad heel hoog, maar daar ben ik niet verantwoordelijk voor", stelt Ten Hag. "De club heeft alle onderhandelingen gedaan, ook met zeer goede potentiële spelers die uiteindelijk niet zijn gekomen. Het ligt dus allemaal wel wat genuanceerder dan het beeld dat wordt geschetst dat het aankoopbeleid rampzalig is."