Ergste wateroverlast na hevige regenval West-Brabant voorbij

Door hevige regenval in het westen van Noord-Brabant was er vanochtend wateroverlast in de regio rond Bergen op Zoom en Roosendaal.

Vooral Kruisland, Halsteren, Steenbergen en Wouw zijn getroffen. Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant stonden straten blank en stroomde het water bij mensen naar binnen. De brandweer en betrokken gemeenten laten de rioleringspompen "op volle toeren draaien". In de loop van de ochtend zakte het water.

Omroep Brabant schrijft dat het water in Kruisland tientallen centimeters hoog in de straten stond en dat een doorgaande weg in het dorp was afgezet.

Hogere verdieping opzoeken

De Veiligheidsregio adviseerde inwoners in het gebied om de elektra in huis zo veel mogelijk uit te schakelen en hogere verdiepingen op te zoeken als het water naar binnen stroomde. "Vermijd ondergelopen straten, tenzij het écht noodzakelijk is om iemand te helpen. Ga hier dus niet doorheen lopen of proberen te rijden", adviseerde de Veiligheidsregio.

Gisteravond gold in een groot deel van het land code geel vanwege hevige regenbuien en onweer. Ook in andere delen van het land waren er meldingen over wateroverlast.

In Roermond heeft het Waterschap Limburg een nooddijk aangelegd om te voorkomen dat het regenwater tot overlast leidt bij een appartementencomplex. Ook is een rijstrook op de A2 bij Maastricht afgesloten door de wateroverlast.

Inmiddels verlaten de zware buien via Zeeland het land en wordt het langzaamaan droger.