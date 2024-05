Oekraïne claimt uitschakeling 500.000 Russen: 'Omvang sinds WO II niet meer gezien'

In hoeverre de getallen betrouwbaar zijn, is volgens De Kruif moeilijk te zeggen. "Er is een informatie-oorlog gaande. De echte cijfers kennen we niet, maar cijfers die inlichtingendiensten uit andere landen delen, komen in de buurt. Wat het ook is, dit is een oorlog met enorme consequenties op menselijk vlak aan beide kanten."

Belangen

Dat Oekraïne deze cijfers op dit moment publiceert, is ook niet zonder reden, zegt Samuël Kruizinga, universitair hoofddocent militaire geschiedenis. "Dit nieuws komt Oekraïne goed uit nu ze door de Russen in de verdediging zijn gedrongen. Ze laten aan hun eigen bevolking resultaten zien."