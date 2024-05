Vlák langs de muur in spannendste uurtje van Formule 1: 'Waanzinnig angstaanjagend'

Ook Lando Norris (McLaren), de laatste weken de grootste uitdager van Verstappen, kent het gevoel dat hoort bij de kwalificatie in Monaco. "De auto die hier pole pakt, is niet per se veruit de snelste auto, maar wordt bestuurd door diegene die het dichtst bij de muur is gekomen."

'Een gevoel van awesomeness'

Hoe langer Ricciardo doorpraat over dat uurtje op de zaterdagmiddag in Monaco, hoe groter de twinkeling in zijn ogen wordt.

"Het is waanzinnig angstaanjagend. Prachtig, te gek én intens. Daarom is de kwalificatie zo machtig mooi. Als je die ene ronde neerzet, geeft dat een ongelofelijk gevoel van awesomeness."

Ricciardo heeft de Grand Prix van Monaco van alle kanten meegemaakt. Hij won de race in 2018, twee jaar nadat hij naast de winst had gegrepen door een mislukte pitstop terwijl hij aan de leiding reed. Als McLaren-coureur reed hij in de achterhoede, vorig jaar had de Australiër zelfs helemaal geen F1-zitje.