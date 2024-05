Ten Hag in het nauw rond FA Cup-finale, gedrag Antony illustratief voor United

Jadon Sancho gooide zijn kont tegen de krib, nadat Ten Hag hem had verweten te slap te trainen. De vleugelaanvaller hoefde zich niet veel later helemaal niet meer te melden en vertrok een half seizoen later in de winterstop naar Borussia Dortmund, waarmee hij over een week de finale van de Champions League speelt.

Of neem de beneden zijn stand presterende Marcus Rashford, die een vrije dag benutte voor een bezoek aan een nachtclub in Belfast en zich de volgende ochtend prompt ziek afmeldde voor de training. En Antony werd enkele weken buiten de selectie gelaten, nadat zijn ex-vriendin Gabriela Cavallin aangifte had gedaan van huiselijk geweld.

Volle laag voor Antony

De oud-Ajacied liet zich ook binnen de lijnen enkele keren van zijn slechtste kant zien. Zo schopte hij als invaller tegen Manchester City bij een 3-0 achterstand in de 92ste minuut de voorbijdribbelende Jérémy Doku hard onderuit. De Braziliaan ontving slechts geel, maar kreeg de volle laag in de Engelse pers.

Dat gebeurde opnieuw toen hij provocerend juichte na de ontsnapping van United in de halve finale van de FA Cup tegen Coventry City. Daarin verspeelden de mannen van Ten Hag een 3-0 voorsprong en kwamen ze met de schrik vrij bij een buitenspeldoelpunt van de Championship-club.