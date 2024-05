Volgende finale wacht: is driemaal scheepsrecht voor hockeysters SCHC?

Op papier is SCHC zeker gewaagd aan Den Bosch, dat 21 van de laatste 25 landstitels pakte. En misschien is het op een goede dag zelfs beter: SCHC beschikt niet alleen over De Waard, in december uitgeroepen tot beste speelster ter wereld, maar ook over een aantal andere sterren.

Zo heeft SCHC de beste strafcornerspecialist van de competitie in de gelederen met Oranje-international Yibbi Jansen: zij mikte al 19 keer raak vanuit een strafcorner dit seizoen. Tegelijkertijd maakte Pien Dicke al twaalf veldgoals, wat door slechts één speelster in de competitie werd overtroffen.

Dicke is er dit weekend overigens niet bij vanwege een blessure, maar SCHC heeft genoeg andere internationals om op terug te vallen. Zo completeert de ervaren Laurien Leurink het imposante middenveld met De Waard en Jansen en doen Renee van Laarhoven en Lisa Post achterin mee.

Net niet

"Het hele seizoen was het eigenlijk net niet. Maar om dan toch te pieken wanneer het moet, dat is echt iets om trots op te zijn", vertelde De Waard over de jaargang van SCHC, waarin de ploeg derde werd in de competitie en de halve finales van de Euro Hockey League bereikte.