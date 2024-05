China: tweedaagse strafoefeningen rond Taiwan voorbij

China voert de afgelopen jaren geregeld grootschalige militaire oefeningen uit in de buurt van Taiwan, maar laat zijn standpunten ook op andere manieren blijken. Zo meldde de exportorganisatie van Guatemala dat meerdere vrachtschepen deze week niet mochten aanleggen in China. Zeven containers met macadamianoten werden geweigerd.

De president van het Midden-Amerikaanse land ziet een verband met de diplomatieke banden die Guatemala onderhoudt met Taiwan. Dat doen wereldwijd maar twaalf landen. "Zoals u weet was de inauguratie van de nieuwe Taiwanese regering, waarmee Guatemala banden heeft, een paar dagen geleden", zei president Arevalo in een vragensessie op TikTok. "Er zou hierover een geschil met China kunnen ontstaan."

Guatemala exporteerde afgelopen jaar voor 82 miljoen dollar aan goederen naar China, aldus de eigen exportorganisatie. Arevalo en Lai spraken elkaar dinsdag en nodigden elkaar uit voor een bezoek. Vorig jaar bezocht de toenmalige Taiwanese president Guatemala, een week nadat buurland Honduras de diplomatieke banden met Taiwan had verruild voor die met China.

