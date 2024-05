Wekdienst 25/5: VVD houdt congres • Allerlaatste show Youp van 't Hek

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De VVD houdt in Nieuwegein een congres. Het gaat daar over de Europese verkiezingen, maar vermoedelijk ook over de deelname van de partij aan het nieuwe kabinet.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij bestaat 200 jaar en houdt vandaag de Reddingbootdag. Alle 45 reddingstations in Nederland openen hun deuren voor het publiek.

Cabaretier Youp van 't Hek neemt afscheid: hij staat vanavond voor de laatste keer in Carré.

Dit is er vannacht gebeurd:

Op een industrieterrein bij Terneuzen heeft brand gewoed bij een autobedrijf. Onder een overkapping aan de achterzijde van het pand gingen meerdere vrachtwagenwrakken in vlammen op, meldt de Veiligheidsregio Zeeland.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

In Boxtel wordt een vrijwel intact skelet van een metoposaurus tentoongesteld. Het is voor het eerst dat het uitgestorven dier, dat 220 miljoen jaar geleden leefde, te zien is in Nederland.