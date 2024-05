Binnen uur een ton kwijt: phishing-slachtoffers doen hun verhaal

Janke (verloor 56.000 euro): 'Hoop geld terug te krijgen door samen op te trekken'

Zonder argwaan klikte Janke (74) uit Nijmegen op de sms waarin Bunq verzocht haar beveiligingsupdate te activeren. "Toen ik tien minuten later inlogde, zag ik dat de helft van ons geld weg was. De rest was ingepland in betalingen die mij niets zeggen. Terwijl ik me nog afvroeg wat er aan het gebeuren was, werd mijn hele rekening geplunderd. Ik kon wel door de grond zakken."

Janke bevroor, herpakte zich en belde vervolgens naar het noodnummer van Bunq. Ze kreeg niemand aan de lijn en werd doorverwezen naar een formulier op de website. Ze deed ook aangifte bij de politie.

Een paar dagen later werd ze plots gebeld. Een man die zich voorstelde als een medewerker van Bunq vroeg haar of ze wist waarvoor hij belde. Er zou namelijk een verdachte betaling zijn gedaan van 1900 euro. "Ik antwoordde dat mijn hele rekening was leeggetrokken, dat ik Bunq aansprakelijk stelde en aangifte had gedaan", zegt ze.

Volgens Janke schrok de man aan de andere kant van de lijn hoorbaar. Hij beloofde haar binnen vijf minuten terug te bellen. "Dat heeft hij nooit gedaan. Ik ga er nu van uit dat hij ook een oplichter was", zegt Janke. Ze heeft nog een aantal keren de bank gemaild en een aangetekende brief gestuurd, maar kreeg geen reactie. "Door samen met andere gedupeerden op te trekken, hoop ik mijn geld terug te krijgen."