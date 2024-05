Met het vertrek van Youp van 't Hek eindigt een tijdperk

"Dat moet je niet hebben", zegt Youp van 't Hek, terwijl hij naar de lege zaal van Carré kijkt. De angst dat mensen niet meer zullen komen om om hem te lachen is een van de redenen dat hij stopt, zo heeft hij de afgelopen tijd geregeld herhaald in interviews. Telkens weer verwijst hij naar zijn grote voorbeeld Toon Hermans, die op het laatst de zalen niet meer vol kreeg. Dat wil hij voor zijn.

Twee uur later, vlak voor zijn voorlaatste voorstelling, is te zien dat hij wat dat betreft nog wel even had kunnen doorgaan. De zaal is tot de laatste stoel bezet. Een man vertelt dat hij na weken vergeefs proberen via Markplaats nog een kaartje heeft weten te bemachtigen. Als Van 't Hek opkomt, klinkt er hard applaus en gejuich. En de lach heeft hij nog steeds aan zijn kont hangen, twee uur lang.

Vanavond is dan echt de laatste voorstelling. De cabaretier heeft er een langgerekt afscheid van gemaakt. De eerste try-out van zijn afscheidsvoorstelling De laatste ronde! was in 2021. Hij wilde stoppen op 28 februari van dit jaar, op zijn 70ste verjaardag, maar omdat door corona optredens uitvielen, stelde hij het afscheid drie maanden uit.

'Net zo'n lul als de mensen in de zaal'

Hij heeft het lang volgehouden, vijftig jaar. De eerste tien jaar speelde hij voor lege zalen, de laatste veertig jaar was hij altijd uitverkocht, lang van tevoren al. Hoe verklaart hij zelf dat succes?

Van 't Hek wijst op de hechte samenwerking met zijn fijne ploeg. Ook denkt hij dat hij "heel dicht op de mensen" heeft gezeten. Hij is naar zijn idee altijd een gewone jongen gebleven die zelf zijn IKEA-bed in elkaar zet en daar een stukje over maakt.