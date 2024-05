Nabestaanden schietpartij op basisschool klagen Meta en maker Call of Duty aan

De families van slachtoffers van een schietpartij op een basisschool in Uvalde in Texas dagen Meta en de maker van videogame Call of Duty voor de rechter. Ze stellen dat de techgiganten ook verantwoordelijkheid dragen, omdat de tienerschutter gebruikmaakte van hun producten. De nabestaanden hebben ook nog een rechtszaak aangespannen tegen Daniel Defense, de producent van het geweer dat de 18-jarige dader bij de schietpartij gebruikte.

De aankondiging valt samen met de herdenking van een van de dodelijkste schietpartijen op scholen in de Verenigde Staten. Op 24 mei 2022 kwamen negentien kinderen en twee leraren om in Uvalde. De politie rukte groot uit, maar agenten confronteerden de schutter pas na meer dan een uur voor het klaslokaal te hebben gewacht.

"Er is een directe lijn tussen het gedrag van deze bedrijven en de schietpartij in Uvalde", zegt een advocaat van de families. Hij vergelijkt de drie aangeklaagde bedrijven met een "driekoppig monster". Door hun toedoen leerde de dader wapens zien als een middel om problemen op te lossen, kon hij zelf aan een wapen komen en leren hoe dat te gebruiken, aldus de advocaat.

Het is niet voor het eerst dat techbedrijven worden beschuldigd van het radicaliseren of beïnvloeden van gebruikers. Zo hebben families van slachtoffers van een aanval op een supermarkt in Buffalo, nu twee jaar geleden, bedrijven als Meta aangeklaagd vanwege de inhoud op hun platforms.

'Ongefundeerde beschuldigingen'

Eerder deze week werd bekend dat de betrokken families van het stadsbestuur van Uvalde elk een schadevergoeding van 2 miljoen dollar ontvangen. De nabestaanden stemmen in met de schikking, maar beginnen tegelijk een rechtszaak tegen 92 agenten die ten tijde van de schietpartij in de school aanwezig waren. Ook de voormalig schooldirecteur en regionale politiecommandant van Uvalde zijn gedaagd.

Aanleiding is een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie dat concludeerde dat de politie cruciale fouten heeft gemaakt. In het rapport spreken onderzoekers van een tekort aan "leiderschap, besluitvorming, tactiek, beleid en training" bij het politiekorps dat moest ingrijpen toen de 18-jarige Salvador Ramos de Robb Elementary School binnendrong.

"We zijn bedroefd en verontwaardigd over zinloze gewelddaden", zegt Activision Blizzard, de maker van de populaire schietgame Call of Duty, in reactie op de aanklacht. Tegelijk hekelt het "ongefundeerde beschuldigingen" die massaschietpartijen in verband brengen met het spelen van videogames. "Miljoenen mensen over de hele wereld genieten van videogames zonder over te gaan tot gruwelijke daden."

Daniel Defense en Meta hebben nog niet op de aanklachten gereageerd.