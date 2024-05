Rechter weigert aanklacht tegen Alec Baldwin in te trekken, zaak verwacht in juli

Een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico heeft het verzoek van acteur en regisseur Alec Baldwin om de aanklacht tegen hem in te trekken afgewezen. Baldwin wordt verdacht van doodslag. In 2021 schoot hij tijdens opnames van de film Rust cameravrouw Halyna Hutchins dood met een revolver.

Vorig jaar werd bekend dat de acteur niet vervolgd zou worden voor haar dood. Maar begin dit jaar stelde de aanklager dat er genoeg nieuw bewijs is om hem voor de jury te laten verschijnen. Daarop werd Baldwin aangeklaagd voor doodslag.

Eerder deze maand vroegen advocaten van de acteur aan de rechter om de aanklacht te laten vallen. Ze stelden dat de aanklagers procedurele fouten hadden gemaakt. De aanklagers ontkenden dat en wierpen tegen dat Baldwin op "schaamteloze" wijze heeft geprobeerd om de strafzaak te ontlopen. Ook wezen ze op de tegenstrijdige verklaringen die hij sinds het schietincident heeft afgelegd.

Nu de rechter geen reden ziet om de aanklacht in te trekken, wordt het steeds waarschijnlijker dat Baldwin in juli voor een jury moet verschijnen. Hij kan een celstraf van maximaal anderhalf jaar opgelegd krijgen.

Celstraf voor wapenexpert

Eerder dit jaar werd de expert die op de set verantwoordelijk was voor het gebruik van de wapens schuldig bevonden aan de dood van Hutchins. De 26-jarige wapenexpert Hannah Gutierrez-Reed was aangeklaagd voor dood door schuld en werd door een twaalfkoppige jury schuldig bevonden. Ze is veroordeeld tot anderhalf jaar cel.

Het schietincident vond in 2021 plaats op een filmset in New Mexico. Acteur Baldwin trok tot twee keer toe een pistool uit zijn holster. De tweede keer ging het af, waarna een kogel de cameravrouw raakte. Een regisseur raakte gewond. Baldwin heeft altijd volgehouden dat hij de trekker nooit heeft overgehaald, maar nieuw onderzoek lijkt dat tegen te spreken.