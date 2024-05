Brand bij autobedrijf in Terneuzen, meerdere vrachtwagens in vlammen opgegaan

Op een industrieterrein bij Terneuzen heeft brand gewoed bij een autobedrijf. Onder een overkapping aan de achterzijde van het pand gingen meerdere vrachtwagenwrakken in vlammen op, meldt de Veiligheidsregio Zeeland.

De brandweer rukte kort na middernacht met meerdere wagens uit naar het industrieterrein in Sluiskil. De veiligheidsregio meldde al snel dat er bij het autobedrijf aan de Koegorsstraat veel rook vrijkwam. Vijf blusvoertuigen waren aanwezig om de brand te blussen.

Ook in de loods stond rook, maar brand ontdekte de brandweer daar niet. Met een hoogwerker controleerden de eenheden of de brand was overgeslagen naar het dak of de wanden.

Rond 02.00 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand is gedoofd. Eén blusvoertuig bleef nog achter om na te blussen.