Lyon verloor nooit van Barcelona, maar weet: 'Finale tegen ons was hun keerpunt'

Met FC Barcelona en Olympique Lyonnais staan zaterdagavond in Bilbao twee absolute topteams in de finale van de Champions League. Voor bekerhouder FC Barcelona wordt het de vierde Champions League-finale op rij en de vijfde in totaal. Barça won in 2021 en 2023 en verloor in 2019 en 2022.

"We zijn in topvorm en morgen gaan we dat bewijzen", zegt Barcelona-coach Jonatan Giraldez. "Het wordt een geweldige dag", voorspelt sterspeelster Aitana Bonmatí, beste speelster van het door Spanje gewonnen afgelopen WK en winnaar van de Ballon d'Or Féminin.

Barcelona pakte dit seizoen al de Spaanse dubbel en verloor slechts één van de 45 wedstrijden in alle competities. Die enige nederlaag was op 20 april tegen Chelsea (0-1) in de halve finales van de Champions League.