NOC*NSF pleit voor snelle hervatting sporttrainingen

Zodra het aantal coronabesmettingen minder wordt, zouden Nederlanders weer moeten kunnen gaan sporten bij een vereniging. Dat stelt sportkoepel NOC*NSF.

Algemeen directeur Gerard Dielessen is bang dat verenigingen anders in serieuze problemen komen: "We gaan ervan uit dat we heel 2021 nog met het virus te maken hebben. Stel dat we te maken blijven hebben met een gedeeltelijke lockdown, dan komt de verenigingssport zwaar onder druk te staan, omdat we dan verwachten dat mensen hun lidmaatschap gaan opzeggen."

Trouw aan club

Dinsdag werd bekend dat het kabinet de sport steunt met een extra bijdrage van 60 miljoen. Daar is de sportkoepel blij mee, maar op de lange termijn is dat bedrag niet voldoende.

NOC*NSF heeft afgelopen week in een gesprek met minister van Sport Tamara van Ark aangegeven dat de organisatie vindt dat mensen zo snel mogelijk weer bij hun eigen sportclub moeten kunnen sporten.

Dielessen: "Het liefst zouden we zien dat we bij verenigingen weer in normale groepen kunnen sporten. Als dat lukt, is het een goed wapen tegen de sociale problematiek, de verveling en de eenzaamheid. De minister heeft ons gevraagd om data aan te leveren waarmee we kunnen aantonen dat we kunnen blijven sporten tijdens corona. Daar zijn we nu druk mee bezig."

Alleen sporten zoals golf en tennis ontspringen de dans. Omdat je daar relatief makkelijk de anderhalf meter aan kunt houden, zijn meer mensen gaan tennissen en golfen.