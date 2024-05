Aanval op Rafah: beperkte operatie of 'sluipoffensief' om onder radar te blijven?

"Het leger doet in Rafah wat het de afgelopen zeven maanden ook in andere delen van Gaza heeft gedaan. Dat is niet veranderd", zegt een Palestijnse hulpverlener van Oxfam Novib tegen de NOS. Het Internationale Gerechtshof wil dat Israël onmiddellijk stopt met het offensief in Rafah, maar Israël zei al dat het een eventuele veroordeling naast zich neer zou leggen.

Hoewel de hele omvang van deze aanval nog moet blijken, is dit "een beproefde Israëlische methode", zegt Erwin van Veen, Midden-Oostendeskundige bij Instituut Clingendael. Zowel kolonisten als het leger opereren vaak in slow motion in de Palestijnse gebieden, om onder de radar te blijven. "Deze tactiek wordt nu ook bij Rafah gebruikt, om de VS een alibi te geven om niet in te grijpen."

Rode lijn

Een grondoffensief in Rafah zou een rode lijn zijn voor de Amerikanen. Zo werd geëist dat er eerst een geloofwaardig plan moest komen voor de opvang van de vele vluchtelingen. Dat plan kwam er niet, waarna president Biden aankondigde een specifieke levering van zware bommen tegen te houden. Wel keurde hij kort daarna een militair steunpakket ter waarde van een miljard dollar goed.