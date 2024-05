Wie stopt Swiatek op Roland Garros? Bij de mannen pijntjes en onzekerheid

Alleen Sablenka kan Swiatek tot nu toe bijbenen tijdens het gravelseizoen. De regerend Australian Open-kampioene verloor in Madrid, na een spetterende eindstrijd in het Spaanse hoofdstad, en Rome de finale van Swiatek.

"Iga motiveert mij om het nog beter te willen doen", zegt de tennisster uit Belarus, om wie in 2023 nog veel te doen was in Parijs na vragen die waren gerelateerd aan de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

Dit keer hoefde Sabalenka niet over politiek geladen onderwerpen te praten. Ze is trots op de rivaliteit met Swiatek, Rybakina en Gauff. "Ik vind het fantastisch wat we momenteel doen. Hopelijk kunnen we ons spel naar een nog hoger plan tillen."

Vraagtekens bij Djokovic, Sinner en Alcaraz

Waar een finale tussen Swiatek en Sabalenka op Roland Garros geen wilde gok zal zijn, lijkt het bij de mannen een stuk lastiger te voorspellen wie er ver gaat komen. Een gebrekkige vorm en twijfels over fitheid zijn de grootste redenen daarvoor.

Titelhouder Novak Djokovic is vooral op zoek naar vertrouwen. De mondiale nummer één haalde in 2024 nog geen finale en speelde deze week in Genève een extra toernooi om meer vertrouwen te krijgen.

Maar of dat is gelukt? Djokovic hield vrijdag aan zijn verloren halve finale op het Zwitserse graveltoernooi geen lekker gevoel over. "Ik zie mezelf niet als de favoriet voor Roland Garros. Natuurlijk maak ik mij zorgen", vertelde de 24-voudig grandslamkampioen.