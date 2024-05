Tien Nederlanders gewond door instorten terras Mallorca

Tien Nederlanders zijn gewond geraakt door het instorten van een dakterras van een uitgaansgelegenheid op Mallorca gisteravond. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn naar verluidt niet levensbedreigend gewond.

Door het ongeluk kwamen zeker vier mensen om het leven. Het gaat volgens de lokale autoriteiten om een vrouw van 23 uit Spanje, een 44-jarige man uit Senegal en twee Duitse vrouwen van 20 en 30 jaar. In totaal raakten zestien mensen gewond.

Waardoor het terras instortte, wordt nog onderzocht. "Maar alles wijst op een combinatie van een verouderde structuur en overbelasting", zegt een commandant van de brandweer op Mallorca.

Het ongeluk gebeurde gisteravond bij de Medusa Beach Club, gelegen aan een drukbezochte boulevard in hoofdstad Palma de Mallorca. In het pand was het op het moment van het ongeluk erg druk.

Het volle dakterras stortte in en kwam terecht op het terras eronder. Vervolgens zakten de brokstukken van beide terrassen door de vloer, waarna ze op de gasten van het restaurant in de kelder terechtkwamen. Volgens de brandweer zijn daar de meeste gewonden gevallen.

Limburgse vriendengroep

Op het dakterras zat een groep van tien Limburgers. Ze waren diezelfde middag naar Mallorca gevlogen en gingen 's avonds voor de eerste keer uiteten. "Plots zakte het gebouw onder hun voeten weg en toen zijn ze twee verdiepingen omlaag gevallen met z'n allen", vertelt de vader van een van de Limburgers.

Zeven van de vrienden zijn naar het ziekenhuis gebracht met onder meer botbreuken. Een van hen moest worden geopereerd. "Iedereen is bont en blauw. Ze hebben allemaal een flinke smak gemaakt. Gebroken armen en benen, hoofdletsel", vervolgt de vader. Maar "gek genoeg" zijn alle ouders gerustgesteld, want iedereen verkeert buiten levensgevaar.

"We beseffen verschrikkelijk goed dat anderen er slechter aan toe zijn. Onze kinderen zijn van het bovenste terras op de mensen van het terras eronder gevallen. Een aantal van hen kunnen dit niet navertellen."