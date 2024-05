200 miljoen jaar oude amfibie tentoongesteld in Boxtel: 'Was soort monster'

Zo'n 85 procent van het tentoongestelde dier is daadwerkelijk fossiel. Daarmee is het completer dan een exemplaar dat in New York wordt tentoongesteld, zegt De Rijke.

De overige 15 procent komt uit een 3D-printer of van afgietsels. "Als we een hele mooi rib hadden die we nog een paar keer in het skelet wilden laten terugkomen, maakten we een mal en goten we hem uit", legt De Rijke uit.

Het prepareren van het dier was een tijdrovende klus. Zo kostte het duizenden uren om alle botten te prepareren en om het frame te bouwen dat de botten overeind houdt. De metoposaurus is vanaf vandaag in het museum te zien.