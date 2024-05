Afwijzende reacties vanuit Israël op uitspraak, EU staat voor keuze

Na het tussenvonnis van het Internationaal Gerechtshof over de situatie in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook, houdt de Israëlische premier Netanyahu overleg met zijn belangrijkste ministers. Volgens een verklaring bespreekt hij het tussenvonnis met onder anderen de ministers Gallant (Defensie), Katz (Buitenlandse Zaken) en Levin (Justitie).

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) oordeelde vanmiddag dat Israël meteen moet stoppen met het offensief in Rafah. Ook herhaalde het hof dat Israël meer moet doen om humanitaire hulp toe te laten en de Palestijnse bevolking in het gebied te beschermen. De situatie is er volgens het ICJ desastreus.

De zaak tegen Israël is aangespannen door Zuid-Afrika. Dat land beschuldigt Israël van genocide. Israël had voor de uitspraak gezegd dat het een eventuele veroordeling zou negeren.

In een gezamenlijke verklaring van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nationale Veiligheidsraad na het vonnis noemt Israël de beschuldigingen van Zuid-Afrika "onjuist, schandelijk en moreel verwerpelijk". Israël ontkent dat de militaire operaties in en rondom Rafah tot gedeeltelijke of gehele vernietiging van de Palestijnse bevolking leiden. Ook zegt Israël zich te blijven inspannen om humanitaire hulp het gebied in te laten, onder meer via de Rafah-grensovergang.