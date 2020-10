PSV-directeur boos op KNVB: 'Ze beheersen de regels, maar denken niet mee'

PSV-directeur Toon Gerbrands snapt niets van de KNVB. Hij had bij de voetbalbond een verzoek ingediend om de eredivisiewedstrijd van zondag tegen ADO Den Haag te verzetten naar 27 december, maar kreeg nul op het rekest.

"We hadden gisteren op Cyprus maar één wissel. Als de Europese belangen hoog zijn, mag je een verzoek indienen. We moeten volgende week naar Griekenland, dus we hebben voor ADO gekeken een andere datum. December is nog vrij. De KNVB wees dat af, terwijl er afspraken over zijn gemaakt. Onbegrijpelijk", laat Gerbrands weten.

Corona slaat toe bij PSV

PSV heeft vanwege negen coronabesmettingen een gehavende selectie en bovendien een overvolle agenda. Donderdag waren de Eindhovenaren voor de Europa League op Cyprus (er werd met 2-1 gewonnen van Omonia Nicosia) en aanstaande donderdag moet PSV alweer naar PAOK Saloniki.

Gerbrands: "De KNVB zei dat we het verzoek in augustus hadden moeten indienen. Tja, iedereen ziet wat er nu aan de hand is. Ze beheersen bij de KNVB de regels goed, maar denken niet met ons en het betaalde voetbal mee. Is het overdreven wat we vragen? Ik denk het niet."