Schikking in twee Weinstein-zaken: ruim 17 miljoen euro voor slachtoffers

Er komt een fonds met daarin bijna 17 miljoen euro voor vrouwen die filmproducent Harvey Weinstein beschuldigen van seksueel misbruik. Dat is de uitkomst van een schikking in twee zaken rond Weinstein, meldt de procureur-generaal van New York Letitia James. Er is ook kritiek op de schikking. Volgens advocaten van andere vrouwen hoeft Weinstein door de schikking niet de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden.

Als de deal door de rechter wordt goedgekeurd, kunnen de vrouwen in de zaken bedragen krijgen tussen de 6600 en ruim 650.000 euro. Ook mogen ze vrijuit spreken over wat ze is aangedaan zonder vrees voor rechtszaken, schrijft James op Twitter.