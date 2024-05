Van hiphopicoon naar paria: het imperium van Sean 'Diddy' Combs brokkelt af

Op 16 november 2023 wordt Combs naam voor het eerst in verband gebracht misbruik en mishandeling. De ex-vriendin van Combs, Cassie Ventura, spant een rechtszaak aan waarin ze hem beschuldigt van verkrachting.

Ze zegt dat Combs zijn macht en invloed op haar uitoefende tijdens hun professionele én privérelatie. Ze was 19 jaar toen ze Combs, op dat moment 37, ontmoette. Hun zakelijke relatie duurde tot 2019. Er werd in de aanklacht gedetailleerd uit de doeken gedaan hoe Combs fysiek gewelddadig was tegen Ventura en haar dwong om gedurende die tijd verschillende seksuele handelingen met andere mannen te verrichten.

De dag nadat de zaak was ingediend kwam het tot een schikking, waarbij Ventura een onbekend bedrag kreeg overgemaakt. Ze had dertig miljoen dollar had geëist. Ventura vertelde daarna aan CNN dat ze ervoor had gekozen de zaak in der minne op te lossen.

De advocaten van Combs benadrukten dat de schikking op geen enkele manier een schuldbekentenis was. De schikking veranderde niets aan zijn eerdere ontkenning van de beschuldigingen, klonk het. Maar daar bleef het niet bij.

Andere zaken

Na de rechtszaak van Ventura volgde een reeks civiele rechtszaken tegen Combs waarin hij wordt beschuldigd van seksueel wangedrag en andere illegale activiteiten. Eén van die zaken is aangespannen door Joi Dickerson-Neal. Ze zei dat ze als student in 1991 door hem was gedrogeerd en seksueel misbruikt. Daarbij zou hij alles hebben gefilmd.

In februari volgt producent Rodney 'Lil Rod' Jones. Hij beweert dat hij werd gedrogeerd en misbruikt door Diddy en mensen uit zijn kring, en ook gedwongen werd seks te hebben met sekswerkers die Combs had ingehuurd. Jones zei ook dat Combs seksfeesten organiseerde, waar ook minderjarige vrouwen waren. Hij zou beeld- en geluidsmateriaal hebben als bewijs.

Afgelopen dinsdag kwam er nog een federale zaak bij van voormalig model Crystal McKinney. Zij beschuldigt Diddy ervan haar te hebben gedrogeerd en door hem seksueel te zijn misbruikt in zijn opnamestudio in New York in 2003.

Afbrokkelend imperium

Hoewel Combs van zich afbijt via zijn advocaten en alle beschuldigingen ontkent, dringt de vergelijking met een andere reeks rechtszaken zich op; die van R&B-zanger R. Kelly. Bij Kelly kwamen eind jaren negentig de eerste beschuldigingen van seksueel misbruik. Uiteindelijk werd hij pas vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel.

Door de litanie aan aanklachten lijkt Combs' zorgvuldig opgebouwde zakenimperium al af te brokkelen. Hij verkocht in maart zijn belang in Volt aan een anonieme koper. Daarnaast vertrokken er een kleine twintig bedrijven bij het door Combs opgerichte Empower Global, een marktplaats voor bedrijven van zwarte eigenaren.

Ook een realityserie waarin Diddy en zijn zeven kinderen centraal zouden staan is volgens tijdschrift Variety geschrapt. Verder trekken muziekcollega's hun handen van hem af of wordt hij door zijn rivalen beschimpt, zoals door rapper 50 Cent.

Hij maakte bekend een documentaire over Combs aan Netflix te hebben verkocht, waarin alle misbruikaanklachten onder de loep worden genomen. De titel: Diddy Do It?