Menselijke kant kost judobond de kop bij WK, waar 'ondergepresteerd' werd

Polling zelf erkent de vreemde situatie. "Het is natuurlijk heel raar om tegen Nederland te spelen", zegt ze. "Ik ben niet de enige die ervoor heeft gezorgd dat Nederland nu heeft verloren, maar dat ík juist de beslissing maak en ze naar huis stuur, dat is geen leuk gevoel natuurlijk."

Ze is de bond dankbaar dat die haar overstap zo snel mogelijk maakte. "In principe heb je een wachttijd van drie jaar als je van land wil veranderen, behalve als allebei de landen willen meewerken. De JBN had het ook niet hoeven doen, maar ik vind het heel mooi dat ze me die toekomst in Italië gunnen."

Geëmotioneerd

Polling is zichtbaar geëmotioneerd als ze vertelt over de overstap die haar is gegund. "Dat ze dat belangrijker vonden dan de Olympische Spelen... Ik vind het echt heel mooi dat ze mijn toekomst na het judo belangrijker vonden. Dat is heel menselijk, terwijl topsport dat eigenlijk absoluut niet is."

De blijdschap van Polling wordt niet gedeeld door de Nederlandse judoka's, die klaar zijn op de WK. "Er zijn sporters die dit wel vervelend vinden", geeft Ronnes toe. "Dat het juist Kim is die ons uitschakelt. Dat is hartstikke begrijpelijk, want we hadden graag de kwartfinale gehaald."