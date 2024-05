VVD en BBB niet eens met intrekken strenge gevangenisregels georganiseerde misdaad

De VVD in de Tweede Kamer is het niet eens met een besluit van demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming om extra strenge gevangenismaatregelen voor criminelen terug te draaien. Het gaat om het inperken van het aantal telefoontjes en bezoeken voor leden van de georganiseerde misdaad en het maken van geluidsopnamen.

VVD-Kamerlid Ellian noemt het besluit van Weerwind onbegrijpelijk. "Als het aan de VVD had gelegen waren we nog meer opgeschoven richting Italië, waar slechts één contactmoment per maand is toegestaan. Dat is wel degelijk door het Europese Hof geaccepteerd."

Eerder liet BBB-Kamerlid Helder al weten dat ze vindt dat haar plannen verdedigbaar zijn, en dat bevestigt zij vandaag. "Er wordt namelijk niet afgeluisterd. De gesprekken worden opgenomen en bewaard bij de Orde van Advocaten zonder dat iemand ze heeft beluisterd."

Grote bezwaren

Weerwind komt tot zijn besluit omdat de Raad van State grote bezwaren ziet in de wens van de Tweede Kamer. Het sterk inperken van telefoontjes en bezoeken, en het opnemen van het geluid van gesprekken met advocaten noemt de Raad onverenigbaar met de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De minister had zelf in de nieuwe wet voor de georganiseerde misdaad de grenzen al opgezocht, zegt hij. Weerwind: "Ik ben al heel ver gegaan met visueel toezicht en het inperken van het aantal advocaten dat een gedetineerde mag hebben. En als er serieuze verdenkingen zijn, dan kan er wel degelijk worden meegeluisterd en kunnen er geluidsopnamen worden gemaakt."

Moordopdrachten

Toch besloten VVD en BBB nog een paar stappen verder te gaan. Zij willen het criminelen in de gevangenis zo moeilijk mogelijk maken om door te gaan met bijvoorbeeld drugshandel en het geven van moordopdrachten, en het inzetten van hun advocaten daarvoor. Een Kamermeerderheid steunde de voorstellen.

Weerwind komt nu met een nieuw, 'afgezwakt' voorstel waar de Kamer opnieuw over kan debatteren en stemmen.