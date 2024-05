Phishing-aanvallers opvallend succesvol bij Bunq: 'Veiligheid geen thema'

Ook drie andere oud-medewerkers zeggen dat de bank veiligheid ondergeschikt maakt aan gebruiksvriendelijkheid, maar Bunq stelt dat dat "aantoonbaar onjuist" is.

Afwikkeling

De 28 gedupeerde klanten zijn over het algemeen bozer op de bank dan op de oplichters. Geen van hen lukte het om contact te krijgen met een medewerker, alles verliep via de chat in de app.

Het is beleid bij de bank, die alleen digitaal wil communiceren. Overigens heeft de groep van 28 slachtoffers donderdagmiddag van Bunq een uitnodiging gekregen voor een gesprek.

'Weg is weg'

Ook klagen slachtoffers over Bunqs SOS-optie voor fraudegevallen, die gebrekkig zou werken. Ze zeggen dat die toepassing geen enkel verschil heeft gemaakt.

Eén klant, Floor Hendriks, vond dat ze zo slecht werd geholpen bij Bunq dat ze de fraudedesk van haar andere bank belde. "Ik heb mijn lopende rekening bij de Rabobank; daar hebben ze me toen midden in de nacht geholpen om aangifte te doen." Van Bunq hoorde ze pas tien uur later iets.

Bunq spreekt tegen dat de optie nutteloos is. "Dit is wellicht de perceptie van de slachtoffers, maar het is aantoonbaar onjuist."

De afhandeling wijkt eveneens af. Andere banken geven slachtoffers van oplichting in vergelijkbare gevallen hun geld terug, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

In de regel krijgen slachtoffers niets terug van Bunq. Weg is weg, is het mantra van Bunq-oprichter Niknam. "Het is alsof je buiten op straat iemand je autosleutels geeft. Dan is je auto weg", zei Niknam in gesprek met een slachtoffer.