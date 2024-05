Omwonenden over Schiphol-maatregelen: 'Bedrog' en 'Sigaar uit eigen doos'

"Uiteindelijk gaan er dus toch weer meer vliegtuigen vliegen", zegt ook Jan Boomhouwer van de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV). "De minister heeft nog steeds niet begrepen dat de aantallen pijn doen en niet zozeer de herrie van één vliegtuig."

Totaalplaatje in de min

Boomhouwer won met zijn stichting in maart een rechtszaak tegen de staat. De rechter oordeelde dat de staat binnen twaalf maanden actie moet ondernemen om de belangen van omwonenden beter te beschermen.

Demissionair minister Harbers zei vandaag dat de termijn sowieso niet haalbaar is, omdat er vastgestelde termijnen zijn voor procedures. Daarom heeft hij hoger beroep aangetekend tegen het vonnis.

"Er nu geen begin van een plan om er opvolging aan te geven", vindt Boomhouwer. "Ik denk dat het voor mensen in de nacht nu wat uit gaat maken, maar het totaalplaatje is in de min."

Geen Boeing 747-400 in de nacht

Een andere maatregel die Harbers voorstelt, is dat er vanaf 2025 's nachts geen lawaaiige vliegtuigen meer mogen vliegen, zoals de Boeing 747-400. Daar zegt KLM nog niet klaar voor te zijn.

"Dit heeft grote gevolgen voor onze cargo-operatie", zegt de vliegtuigmaatschappij in een reactie. "De nieuwe, stillere vliegtuigen zijn twee jaar geleden besteld, maar worden in 2026 geleverd."

KLM zegt door deze maatregelen in 2025 in praktijk minder te kunnen vliegen. "Gevolgen, zoals tegenmaatregelen voor Nederlandse luchtvaartmaatschappijen in het buitenland, juridische uitvoerbaarheid en schade voor Nederland als handelsland, worden genegeerd."

In gesprek blijven

Barin, de koepelorganisatie van luchtvaartmaatschappijen, bestudeert de nieuwe maatregelen nog. "Maar het lijkt een verstandiger koers dan de eenzijdige stap van forse krimp die de minister twee jaar geleden dwangmatig aankondigde", zegt voorzitter Marnix Fruitema in een eerste reactie.

Schiphol laat weten de plannen van het kabinet te steunen. "Belangrijk is dat wij en het ministerie met omwonenden in gesprek blijven om te horen of ze, ongeacht het aantal vliegbewegingen, daadwerkelijk minder hinder ervaren", zegt de luchthaven. "Want dat is waar het uiteindelijk om gaat."