Tweevoudig winnaar Wiebes sprint naar zege in openingsrit RideLondon Classique

Lorena Wiebes heeft de openingsrit in de RideLondon Classique gewonnen. In een sprintje heuvelop in Colchester was ze veruit de snelste van een uitgedund peloton.

Wereldkampioene Lotte Kopecky trok de sprint aan voor haar ploeggenote, waarna Wiebes in de slotmeters veel te snel was voor de concurrentie. De Italiaanse Letizia Paternoster werd op gepaste afstand tweede, Clara Copponi uit Frankrijk pakte de derde plaats.

Charlotte Kool was op de vijfde plek na Wiebes de beste Nederlandse. De Belgische Kopecky kwam nog als zevende over de finish.

Twee eerdere eindzeges

Dankzij haar etappewinst start Wiebes morgen in de leiderstrui. De Britse rittenkoers telt drie etappes.

De 25-jarige Wiebes schreef de RideLondon Classique in 2019 en 2022 al op haar naam. Vorig jaar won Kool het eindklassement.

Het is voor Wiebes alweer de achtste overwinning dit seizoen. De sprintster won eerder onder meer Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs.