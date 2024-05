Ruim 3 ton schade aan gemeentehuis door kat die kraan openzette

De schade die vermoedelijk door een kat is aangericht in het gemeentehuis van Noardeast-Fryslân is opgelopen tot bijna 325.000 euro.

Het gemeentehuis in Dokkum werd vorig jaar mei verbouwd toen een medewerker de kat ontdekte. Meerdere pogingen om het dier te vangen mislukten, waarop werd besloten het pand, inclusief kat, af te sluiten.

De kat heeft toen vermoedelijk een kraan opengezet waardoor vocht in de muren en het meubilair is getrokken. Ook lekte het water door de vloer de kelder in. Een deel van de medewerkers moest door de schade tijdelijk op een andere plek werken.

Kattendossier afsluiten

Aanvankelijk werd de schade op enkele tienduizenden euro's geschat. Later werd dat naar boven bijgesteld. Nu is dus duidelijk dat de schadepost bijna 325.000 euro bedraagt, schrijft Omrop Fryslân.

De schade wordt vergoed door de verzekeraar. "Daarmee kunnen we dit kattendossier ook afsluiten", zei een wethouder gisteravond in een raadsvergadering.

Of de schade daadwerkelijk door een kat is veroorzaakt, is overigens nooit bewezen. De betreffende kat is nooit gevonden en het is niet uitgesloten dat de kraan door een mens is opengezet.