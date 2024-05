NAVO-top volgend jaar juni in Den Haag

De NAVO-top wordt volgend jaar in Den Haag gehouden. Er was al langer sprake van dat dat zou gebeuren, maar nu hebben demissionair minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken en burgemeester Van Zanen van Den Haag het officieel bekendgemaakt.

Vertegenwoordigers van de lidstaten van het bondgenootschap komen van 24 tot en met 26 juni bij elkaar in het World Forum. Het is voor het eerst dat Nederland de topontmoeting huisvest.

Bruins Slot noemt de NAVO "in deze turbulente tijden essentieel voor onze veiligheid, vrijheid en waarden." Ze zegt: "Door de NAVO-top te organiseren, kan Nederland zijn positie als betrouwbare bondgenoot verder versterken."

'Den Haag bij uitstek geschikt'

Op de bijeenkomst worden behalve staatshoofden, regeringsleiders en ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie ook duizenden delegatieleden en journalisten verwacht. In totaal komen er zo'n 8500 mensen.

Van Zanen vindt Den Haag "als internationale stad van vrede en recht de gaststad bij uitstek voor deze topconferentie." Volgens de autoriteiten is het organiseren van de NAVO-top een van de grootste logistieke operaties in Nederland in tientallen jaren.

De eerstvolgende NAVO-top is begin juli in Washington. Mogelijk is voor die tijd duidelijk of demissionair Rutte de nieuwe secretaris-generaal wordt van het bondgenootschap. Hij geldt als een grote kanshebber om de huidige topman Stoltenberg op te volgen, maar een gelopen race is dat nog niet.