Duitsland onderzoekt racistische video met 'nazi-slogans'

De Duitse politie zoekt een groep jongeren die racistische leuzen heeft geroepen en andere racistische uitingen heeft gedaan tijdens een avondje uit op het Duitse Waddeneiland Sylt. Een video waarin dat is te zien wordt veelvuldig gedeeld op sociale media en veroorzaakt veel ophef, zowel online als in de politiek.

Volgens het Duitse nieuwsplatform RND is de video met Pinksteren opgenomen in nachtclub Pony. Er wordt onder meer "Duitsland voor Duitsers!" en "Alle buitenlanders eruit!" geroepen.

Dit gebeurt tijdens het nummer L'Amour Toujours van dj Gigi D'Agostino. Ook brengt een van de jongeren een Hitlergroet en houdt hij twee vingers onder zijn neus als symbool van een snor.

Meerdere Duitse media melden dat er de laatste tijd vaker van dit soort video's opduiken op het nummer van de Italiaanse dj.

Stelling nemen

Bondskanselier Scholz zegt op X "dergelijke leuzen walgelijk en niet acceptabel te vinden." Minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser vult hem aan en vindt de leuzen een schande, is te lezen in verschillende Duitse kranten. De politicus benadrukt dat het belangrijk is "om je uit te spreken en stelling te nemen tegen deze haat."

Integratieminister Aminata Touré van de deelstaat Sleeswijk-Holstein zegt tegen RND het "nazi-geschreeuw weerzinwekkend en walgelijk te vinden." Nationaal coördinator tegen discriminatie Ferda Ataman noemt de uitspraken puur racisme en hoopt dat de gebeurtenissen niet ongestraft blijven.

Erg druk

Nachtclub Pony distantieert zich op Instagram van de uitingen en meldt dat iedereen er welkom is. Ook zegt de eigenaar in de media dat zij zelf niet doorhadden dat de leuzen werden geroepen, omdat het met 500 bezoekers erg druk was.

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar de verdachten in de video. Volgens de Die Zeit zijn er al een aantal tips binnengekomen, waaronder namen. Ook is de politie nog op zoek naar degene die de video heeft gemaakt.