Internationaal Gerechtshof: Israël moet offensief in Rafah stoppen

Het Internationaal Gerechtshof wil dat Israël onmiddellijk stopt met het offensief in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook. Dat zegt de hoogste rechtbank van de Verenigde Naties in een tussenvonnis, in een zaak die was aangespannen tegen Israël door Zuid-Afrika.

Israël geeft vrijwel zeker geen gehoor aan het tussenvonnis. Het land zei voor de uitspraak al dat het een eventuele veroordeling naast zich zou neerleggen.

In de zaak beschuldigt Zuid-Afrika Israël van genocide. Het tussenvonnis is het derde in vijf maanden. In eerdere uitspraken, in januari en maart, heeft het Internationaal Gerechtshof (ICJ) bepaald dat Israël er alles aan moet doen om de burgerbevolking van Gaza te beschermen en humanitaire hulp toe te laten tot Gaza. Die oordelen bevestigt het hof ook in deze uitspraak.

Het ICJ zegt dat de situatie in Rafah sinds het vorige tussenvonnis verder is verslechterd. De rechters spreken nu van een desastreuze situatie. De grens bij Rafah moet van het hof meteen open om humanitaire hulp binnen te laten.