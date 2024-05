Gestolen kunstwerk Westfries museum na twintig jaar teruggevonden in Polen

Bijna twintig jaar na een brutale kunstroof in het Westfries Museum is een van de gestolen schilderijen teruggevonden. De Poolse politie heeft bij een inval in een appartement in Krakau het schilderij Rebecca en Eliëzer van de Hoornse schilder Jan Linsen ontdekt.

Het Westfries Museum is blij met de vondst. Directeur Ad Geerdink: "Dit sterkt ons in de overtuiging dat de nu nog missende 18 kunstwerken ooit ook weer in het museum te zien zullen zijn."

Het schilderij bleek in handen van een Oekraïense man en is nu overgebracht naar het Koninklijk Paleis in Krakau. Het is nog niet bekend wanneer het weer in Nederland zal zijn. Wel heeft het museum een foto van het schilderij gekregen, dat in redelijke staat lijkt te zijn.

Kunstroof Hoorn

In 2005 werden bij een inbraak in het Westfries Museum 24 schilderijen en tientallen stuks zilver gestolen, allemaal uit de 17e en 18e eeuw. Dieven hadden zich laten insluiten in het gebouw en het beveiligingssysteem uitgeschakeld. De waarde van de gestolen werken werd tien jaar geleden geschat op zo'n 10 miljoen euro.

In 2016 doken er ook al gestolen schilderijen op. Die zijn ook teruggekomen, na een lange periode van speuren, onderhandelen en diplomatie.

Zo berichtte het NOS Journaal in 2005 over de kunstroof in het Westfries Museum: