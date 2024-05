Vanavond op tv: Israël voert operatie Rafah op • Verwoesting in Gaza • Toekomst voor Nederlandse industrie? • Miljoenen voor topwetenschappers

Het gaat slecht met de Nederlandse industrie

Is er nog plaats voor de energie-intensieve industrie in Nederland? Begin dit jaar legde de zinkfabriek Nyrstar in Budel zijn productie neer, onder meer vanwege de torenhoge stroomprijzen en het wegvallen van een subsidieregeling voor grootverbruikers. Als deze (groene) zinkfabriek het niet volhoudt, wat betekent dat dan voor andere energie-intensieve bedrijven? We praten erover met econoom Mathijs Bouman.