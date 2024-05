De Jong debuteert op Roland Garros als vierde Nederlander in hoofdtoernooi

Jesper de Jong mag zich opmaken voor zijn debuut op Roland Garros. De 23-jarige tennisser plaatste zich voor het eerst in zijn loopbaan voor het hoofdtoernooi door in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi in Parijs de Amerikaan Jeffrey John Wolf uit te schakelen: 6-1, 6-2.

Het wordt voor De Jong, de huidige nummer 177 van de wereld, zijn tweede deelname aan een grandslamtoernooi. In januari maakte hij zijn debuut op de Australian Open, waar hij in de tweede ronde verloor van de latere winnaar Jannik Sinner.

Later vandaag wordt bekend wie de tegenstander van De Jong wordt in de eerste ronde. Roland Garros begint op zondag in Parijs.

Vier Nederlanders in Parijs

Naast De Jong doen ook Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus mee aan het hoofdtoernooi. Zij waren op basis van hun ranking al geplaatst.

Rus (WTA-49) speelt in de eerste ronde tegen Angelique Kerber (WTA-238), de voormalige nummer een van de wereld die dit seizoen haar rentree maakte na moeder te zijn geworden.

Griekspoor (ATP-27) treft Mackenzie McDonald (ATP-74), Van de Zandschulp (ATP-100) neemt het op tegen Fabio Fognini (ATP-91).