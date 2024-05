Kabinet wil meldplicht voor incidenten kinderopvang

Het kabinet is van plan instellingen in de kinderopvang te verplichten om ernstige veiligheidsincidenten te melden bij de toezichthouder. Demissionair minister Van Gennip wil de kwaliteit en de veiligheid van de sector verbeteren door die eis in de wet op te nemen.

Ook nu worden incidenten, zoals ziekenhuisopnames, soms wel gemeld, maar dat is niet verplicht. Van Gennip vindt dat kindercentra en gastouders ernstige ongelukken waarbij een kind betrokken is zo snel mogelijk moeten doorgeven aan toezichthouder GGD.

Na een melding kan de GGD bijvoorbeeld besluiten om meteen naar de kinderopvanginstelling te gaan en onderzoek te doen of om het "mee te nemen" bij een volgend bezoek. De GGD en het ministerie krijgen zo ook een beter beeld van het aantal ernstige incidenten en van de mogelijke oorzaken, zegt de minister.

Signalen over steeds meer gewonden

Kort geleden sprak Van Gennip haar zorgen uit over signalen dat de personeelstekorten in de kinderopvang ertoe leiden dat steeds meer kinderen tijdens de opvang gewond raken. Vanwege die tekorten heeft ze de taaleisen voor medewerkers verlaagd.

Van Gennip benadrukt dat ouders hun kinderen met een goed gevoel in de kinderopvang moeten kunnen achterlaten: "Als er onverhoopt toch iets misgaat, is het voor alle betrokkenen belangrijk dat gekeken wordt naar de oorzaak."

De minister hoopt dat de meldplicht in 2026 kan ingaan. Voordat er een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat, kunnen nu eerst burgers en organisaties commentaar leveren op het concept.