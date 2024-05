Man vlucht met brandende handen na afsteken explosief in Rotterdam

Een man is vannacht gewond geraakt nadat hij een explosief had afgestoken bij een woning in de Rotterdamse wijk Charlois. Volgens de politie is op camerabeelden te zien dat de man op de vlucht slaat terwijl zijn handen in brand staan.

De explosie was rond 02.50 uur te horen. Door de ontploffing brak brand uit. Onder meer een scooter die geparkeerd stond in de buurt van de portiekwoning, ging in vlammen op. Ook verschillende woningen raakten beschadigd. Bij drie woningen liggen de ruiten eruit, schrijft de regionale omroep Rijnmond. Twee geparkeerde auto's liepen eveneens schade op.

De brandweer kon het vuur snel blussen. Op de vermoedelijke dader na vielen er geen gewonden.

Niet naar ziekenhuis

De politie is nog op zoek naar de dader en vroeg onder meer aan ziekenhuizen in de buurt of er vannacht iemand met brandwonden aan de handen is binnengebracht. Dat bleek niet het geval.

Voor de politie bevestigt dit incident waar al vaker voor werd gewaarschuwd. "Ook aan de uitvoerderskant van deze explosies hangt een groot risico op letsel. De vaak geïmproviseerde explosieven die voor deze explosies worden gebruikt, zijn levensgevaarlijk."

In de nacht van zondag op maandag was er ook al een explosie in dezelfde straat, enkele huizen verderop. De politie onderzoekt beide incidenten.