Elektrische fiets verzekeren duurder: 'Waarom inbreken als e-bike voor de deur staat?'

Goedkoop zijn ze al niet om op te fietsen, maar nu wordt ook het parkeren van een elektrische fiets steeds duurder. Omdat internationale bendes jacht maken op de gewilde e-bikes, gaan niet alleen de premies omhoog, maar moeten eigenaren zelfs bewijzen dat ze hun fiets zo goed mogelijk op slot hebben gezet: "Eén slot is geen slot."

"Het kan niet anders", reageert Klaas Kregel van ANWB-verzekeringsdochter Unigarant. "Elektrische fietsen worden steeds vaker gestolen. Dat zet druk op de premie. De diefstal neemt zó sterk toe, dat verzekeringen onbetaalbaar dreigen te worden." Gemiddeld kost het nu al 14 euro per maand om een e-bike te verzekeren, zo rekende het AD vanmorgen uit.

Wie zijn e-bike bij marktleider ANWB verzekert, moet na een diefstal nu zelfs bewijzen dat de fiets goed op slot is gezet. Polishouders moeten vooraf hun slotnummers bij de verzekeraar registreren en na de diefstal twee sleutels van beide sloten kunnen overleggen, licht Kregel toe.

Risico's

Verzekeraars zien dat e-bikes naast straatroven, ook steeds meer worden gestolen uit schuurtjes en bergingen thuis. Die diefstal wordt, anders dan bij een gewone fiets, niet gedekt door de inboedelverzekering als hij niet dubbel en dwars op slot is gezet.

De Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal, kortweg Safe, begrijpt die eisen van verzekeraars wel. "Eén slot is geen slot", benadrukt woordvoerder Rogier Eenkhoorn. "Consumenten moeten zich bewust zijn van de risico's. E-bikes worden steeds geavanceerder, en duurder. De gemiddelde prijs van een elektrische fiets is 2500 tot 3000 euro, maar eigenaren beveiligen ze op dezelfde manier als een gewone fiets."

Dat is aantrekkelijk voor dieven. "Waarom ga je ergens inbreken om flatscreen-tv te stelen, als er gewoon fiets van een paar duizend euro voor de deur staat?", ziet Eenkhoorn in de praktijk gebeuren.

Accu eruit

Wie traditioneel in de grote steden zijn of haar fiets kwijtraakte, kon die bijna even verderop van dezelfde straatdief wel weer terugkopen voor enkele tientjes. Een e-bike is doorgaans echt weg, ziet de ANWB.

Kregel: "Het zijn vaak niet eens de individuele diefstallen die de problemen veroorzaken. Het zijn echt groepen waarvan de politie denkt dat die door Europa trekken om massaal elektrische fietsen te stelen om de grens over te smokkelen. Bij fatbikes kwamen diefstallen omdat ze zo populair zijn onder jongeren. Maar e-bikes zijn gewoon heel gewild bij internationale bendes."

De gewone e-biker zal zich afvragen welk kruid tegen de sluwheid van internationale bendes gewassen is. Dat vraagt de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal zich ook af. Eenkhoorn: "Ons enige advies is: zet de fiets zo goed mogelijk op slot en haal de accu eruit. Maar het houdt ook ergens op. Daar moeten overheden en de politie bij helpen."

Eenkhoorn denkt dan aan nieuwe manieren van beveiliging, naast de traditionele sloten. "Een alarm bijvoorbeeld. Of standaard een track & trace, zodat de fiets terug te vinden is. Dit is echt een complex probleem. Qua beeldvorming is Nederland enorm gewend aan fietsen, en zo wordt ook met de e-bike omgegaan. Er moet veel meer worden ingezet op preventieve maatregelen om diefstal tegen te gaan."