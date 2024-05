Casa Rosso-eigenaar Jan Otten, icoon van de Amsterdamse Wallen, overleden

Jan Otten, een van de bekendste gezichten van de Amsterdamse Wallen, is gisteren op 82-jarige leeftijd overleden. Dat meldt stadsomroep AT5. Hij was onder meer eigenaar van erotisch theater Casa Rosso en de Bananenbar.

Het theater aan de Oudezijds Achterburgwal waar onder meer live seksshows plaatsvinden, is vrijwel altijd geopend, met uitzondering van een enkele feestdag. Vandaag blijven de deuren van al zijn zaken dicht uit respect voor Otten.

"Jan was erg geliefd. Behalve een iconische ondernemer was hij een vriend en vader voor de mensen in zijn omgeving en hij zal ontzettend gemist worden", schrijft de club in een verklaring.

Van SRV-man naar clubeigenaar

Jan Otten werkte al vanaf de jaren 80 in Casa Rosso, terwijl hij overdag ook nog werkte op de SRV-wagen, een rijdende supermarkt. "Het is mijn baby", zei hij in 2008 over de club.

Otten had nooit gestudeerd, alleen de lagere school afgemaakt. Hij zat in de begintijd vooral achter de kassa. "Ik heb weinig hersens, ik kan alleen kaartjes scheuren en geld tellen", zei hij in 2014 tegen AT5.

Dat was erg bescheiden: hij werd namelijk in 1997 al via een aantal omwegen eigenaar van het sekstheater. Later breidde de ondernemer zijn imperium uit met andere erotische trekpleisters van de Wallen, zoals de Bananenbar.