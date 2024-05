Deepfakes politici op Meta en X, ondanks afspraken over weren ervan

Volgens Wichgers zijn de uitkomsten van het onderzoek opvallend, omdat eruit blijkt dat er ondanks de afspraken van begin dit jaar niet genoeg wordt gedaan om misleidende verkiezingsinformatie te bestrijden.

Twintig grote techbedrijven die het akkoord tekenden hadden toegezegd om samen te werken om AI-content rondom verkiezingen en de distributie ervan op te sporen en aan te pakken.

Dat het nog niet helemaal lukt, blijkt ook uit deze week geplaatste deepfakes op het Instagramkanaal van Wybren van Haga, kandidaat voor het Europees Parlement. Hij zette onder meer een nepvideo van demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge online.

Handhaven

Vanuit Europa is er al langer de wens om door AI gegenereerde content beter te controleren. Sinds 2022 bestaat in de Europese Unie de Digital Services Acts, waarin wettelijk is vastgelegd dat misleidende advertenties verboden zijn. Ook loopt er een onderzoek naar onder andere Meta, omdat het vermoeden bestaat dat dat bedrijf de wet heeft overtreden.

Ook in Nederland zijn er zorgen over deepfakes en verkiezingen. Demissionair justitieminister Yesilgöz zei bij de inloop van de ministerraad vandaag dat afspraken met socialemediabedrijven hard nodig zijn, omdat "we er allemaal in zouden kunnen tuinen dat politici bepaalde dingen kunnen zeggen".

Ook De Jonge heeft het over de toenemende desinformatie in politieke context. "We doen er al een aantal dingen tegen, maar ik denk niet dat hier het laatste woord al over gezegd is."

Speciale software

Het is nog niet duidelijk hoe de deepfakes door de filters van Meta en X zijn geglipt. BNR legde de beelden voor aan Duck Duck Goose, een bedrijf dat met speciale software deepfakes kan herkennen en ook met de Nederlandse overheid samenwerkt. Met die tool werden de deepfakes volgens de nieuwszender wel herkend.

Zowel Meta als X is om een reactie gevraagd na de berichtgeving van BNR, maar daar is nog niet op gereageerd. De resultaten van het onderzoek naar Meta worden naar verwachting pas na de Europese verkiezingen gepubliceerd.