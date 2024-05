'Italiaanse' Polling doet Nederlands judoteam de das om bij WK

He klinkt tegenstrijdig maar uitgerekend door twee zeges van de Groningse Kim Polling is het Nederlandse judoteam bij de WK in Abu Dhabi al in de eerste ronde uitgeschakeld door Italië. Dat is namelijk sinds kort het land waarvoor de meervoudig Nederlands kampioene sinds kort uitkomt op internationale toernooien.

Polling veroverde vorig jaar nog met Oranje brons op de WK in Doha. Maar de 33-jarige judoka woont tegenwoordig met haar Italiaanse en eveneens judoënde vriend in Italië en wisselde mede om die reden onlangs van nationaliteit.

Polling ontliep in de landenstrijd in Abu Dhabi rivale Sanne van Dijke, die haar drie jaar geleden van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio hield in de klasse tot 70 kilo maar nu herstellende van een blessure thuiszit. Pollinf trof nu Hilde Jager op de tatami en wist die strijd in de extra tijd met een golden score in haar voordeel te beslechten.

Loting

De opluchting was goed zichtbaar op het gelaat van Polling na die zege voor haar nieuwe team. Een goed vervolg bleef echter uit, want daarna wonnen Mart van Dijk (tot 90 kilo), Marit Kamps (tot 70 kilo) en Jur Spijkers (boven 90 kilo) hun partij en nam Nederland een 3-1 voorsprong.

Julie Beurskens (tot 57 kilo) slaagde er niet in het beslissende vierde punt voor Oranje binnen te slepen, waarna ook Koen Heg (tot 73 kilo) het niet kon bolwerken in de zesde partij.

En dus kwam het aan op een golden score in een categorie die bij loting werd bepaald en uitgerekend Polling terug op de mat bracht tegen Jager. En opnieuw wist de routinier te winnen, al moest de VAR er nog wel even aan te pas komen. Geëmotioneerd nam Polling de felicitatie in ontvangst.