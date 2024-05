'Gods influencer' Carlo op weg om eerste heilige van zijn generatie te worden

Genezen na hersenbloeding

Acutis was net 15 toen hij in 2006 overleed aan leukemie. In 2020, 14 jaar na zijn dood, werd hij al zalig verklaard nadat paus Franciscus een eerste wonder erkende: dankzij Acutis zou in Brazilië een kind zijn genezen van een dodelijke alvleesklierafwijking.

Daar komt nu dus een tweede wonder bij. In Florence zou een 21-jarige student uit Costa Rica zijn genezen van een hersenbloeding na een val op haar hoofd.

Vorig jaar werd Acutis op de Wereldjongerendag in Lissabon uitgeroepen tot een van de patroonheiligen van het evenement vanwege zijn belangrijke bijdrage aan de evangelisatie via het internet.

Na het overlijden van de tiener in 2006 werd hij op eigen verzoek begraven in Assisi. In aanloop naar de zaligverklaring werd zijn graf in 2020 geopend. Veel gelovigen kwamen toen naar de Sint-Franciscusbasiliek om bij zijn gebalsemde lichaam te bidden.