Ministerie grijpt in bij ambulancevluchten Bonaire

Mensen op Bonaire die met spoed naar een intensive care moeten, werden maandenlang naar Colombia gevlogen, in plaats van naar Aruba of Curaçao. Het ministerie van Volksgezondheid in Den Haag, dat verantwoordelijk is voor de zorg op het eiland, kwam volgens Follow the Money (FTM) pas na maanden in actie.

Ziekenhuis Fundashon Mariadal op Bonaire heeft geen ic en 23 jaar lang gingen patiënten met een ambulancevlucht van Medicair naar de ic's op Aruba of Curaçao. Eind januari schoof het ziekenhuis Medicair aan de kant en sloot het een contract met de Colombiaanse vliegmaatschappij Sarpa.

Tegen onderzoeksplatform FTM zegt een Nederlandse arts die op Bonaire werkt dat een patiënt die in kritieke toestand met spoed naar een ic moest het niet heeft overleefd. Hij werd naar de Colombiaanse hoofdstad Bogota gevlogen, een vlucht van meer dan 2 uur, in wat de arts omschrijft als "een rammelend propellervliegtuig'. Een vlucht van Bonaire naar Aruba of Curaçao duurt nog geen half uur.

Naar een IC in Colombia

Vliegmaatschappij Sarpa kan een patiënt niet naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis brengen, omdat het een buitenlands bedrijf is. Het mag op grond van internationale verdragen geen passagiersvluchten uitvoeren binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het gevolg is dat mensen die met spoed naar een IC moeten naar Colombia worden gevlogen.

Artsen en verpleegkundigen op Bonaire laten aan FTM weten dat patiënten de afgelopen maanden uren langer moesten wachten om de juiste acute zorg te krijgen. Ze noemen de overstap naar Sarpa medisch niet te verantwoorden en vragen zich af waarom het ziekenhuis het contract opzegde met de luchtambulance van Medicair, die volgens hen 23 jaar prima werk deed.

Gefinancierd door ministerie

Het ministerie van Volksgezondheid speelt een belangrijke rol in de financiering van de zorg Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Die eilanden zijn bijzondere gemeenten en hebben een aparte status binnen Nederland. Op de eilanden wonen nog geen 26.000 mensen en ze zijn daardoor niet interessant voor commerciële zorgverzekeringsbedrijven.

VWS heeft op die eilanden een zorgverzekeringskantoor en koopt er zorg in bij zorgverleners. Het ministerie financiert het Bonairiaanse ziekenhuis volledig, met rond de 60 miljoen euro per jaar.

Ministerie grijpt in

Het ministerie is begin deze maand, ruim drie maanden na de start van de samenwerking tussen het ziekenhuis op Bonaire en Sarpa, een onderzoek begonnen naar de riskante situatie die voor patiënten is ontstaan. Daarmee wil VWS "uit de huidige impasse komen" en komen "tot een duurzame oplossing voor ambulancevluchten tussen Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Caribisch Nederland".

Ook heeft het ministerie Medicair weer ingehuurd om voorlopig de meest spoedeisende vluchten uit te voeren. Op die manier kunnen mensen die in kritieke toestand zijn alsnog naar de intensive cares op Aruba of Curaçao worden gebracht.

Follow the Money heeft het ministerie en het ziekenhuis op Bonaire gevraagd waarom Medicair aan de kant is geschoven en het ziekenhuis in zee is gegaan met Sarpa. FTM kreeg daarop naar eigen zeggen geen duidelijk antwoord.