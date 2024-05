Grote aardverschuiving in Papoea-Nieuw-Guinea, vrees voor honderd doden

Een dorp in Papoea-Nieuw-Guinea is getroffen door een grote aardverschuiving. Er wordt gevreesd voor het leven van meer dan honderd mensen, meldt de Australische nieuwszender ABC News.

De aardverschuiving vond midden in de nacht plaats in de hooggelegen provincie Enga. Inwoners zeggen tegen ABC News dat rond 03.00 uur meerdere huizen onder aarde en rotsen zijn bedolven.

"Iedereen lag nog te slapen en nu is het hele dorp weggevaagd", zegt een van de inwoners tegen ABC. "Voor zover ik kan inschatten, liggen er zo'n honderd mensen onder het puin."

Afgelegen regio

De Papoeaanse autoriteiten hebben tot op heden nog niets bevestigd. Ook is nog onduidelijk of er hulpdiensten zijn aangekomen in het getroffen gebied, dat ligt in een afgelegen regio.

Op beelden is te zien hoe een grote stuk van een berg naar beneden is gekomen. De stroom van aarde, rotsen en boomstammen blokkeert verschillende toegangswegen, onder meer naar de plaats Pogera, waar zich een grote goudmijn bevindt.

Bekijk hieronder beelden van de aardverschuiving in het gebied: