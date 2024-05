Vlaggenrel rond rechter schaadt vertrouwen in Hooggerechtshof VS verder

Twee vlaggen in de tuin van Samuel Alito, een rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof, leiden tot ophef in de VS. De vlaggen worden geassocieerd met de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Democraten verwijten Alito partijdigheid en eisen in een open brief dat hij zich terugtrekt uit rechtszaken die over de bestormers gaan.

Na de presidentsverkiezingen in 2020 beweerden aanhangers van Donald Trump, net als Trump zelf, dat Joe Biden de verkiezingen niet eerlijk had gewonnen. Om te laten zien dat ze het niet eens waren met de uitslag van de verkiezingen, werd het symbool van de omgekeerde Amerikaanse vlag gebruikt. De vlag werd ook gedragen tijdens de protestmars in Washington die uitliep op geweld.

Foto's laten zien dat de omgedraaide vlag enkele weken na de bestorming in Alito's tuin in Virginia heeft gehangen. Alito, die sinds 2006 rechter is van het Hof, wijst naar zijn vrouw. "Ik ben niet betrokken geweest bij het ophangen van de vlag", vertelt Alito aan The New York Times. Zijn vrouw zou na een ruzie met de buurman de vlag als reactie hebben opgehangen.

Nog een controversiële vlag

Een paar dagen later doken er weer foto's op, dit keer van een vlag met de tekst An appeal to heaven (een beroep op de hemel) bij Alito's vakantiehuis in New Jersey. De vlag wordt ook wel de Dennenboomvlag genoemd, omdat er in het midden van de witte vlag een tekening van zo'n boom te zien is.

Die vlag werd voor het eerst gebruikt door George Washington tijdens de Amerikaanse Revolutie, maar werd daarna nauwelijks meer gebruikt. Christelijke nationalisten en rechtsextremisten namen het symbool van verzet tegen de Britse overheerser over in hun strijd tegen president Biden en zijn aanhangers.

Niet het eerste schandaal

De vlaggen roepen vragen op over de neutraliteit van Alito. Op het moment dat de controversiële vlag afgelopen zomer bij het vakantiehuis van de rechter wapperde, boog het Hooggerechtshof zich over belangrijke zaken, zoals de vraag of de vervolging van honderden Capitoolbestomers wel rechtsgeldig is.

Daarnaast beslissen ze of oud-president Trump immuniteit heeft voor zijn mogelijke rol in de aanloop naar het gewelddadige protest. Drie van de zes leden van de conservatieve meerderheid binnen het hof werden door hem aangesteld.

Bovendien draagt de kwestie bij aan het verlies van vertrouwen in het Amerikaanse Hooggerechtshof. Uit peilingen blijkt dat het vertrouwen van Amerikanen in het Hooggerechtshof nog nooit zo laag is geweest.